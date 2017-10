Visita ao filho, festa e Messi: Neymar mantém vínculos com Barcelona

Reprodução/Instagram Neymar visitou treinamento do Barcelona e postou foto com Messi e Suárez

No trajeto do aeroporto até a casa alugada em Barcelona, Neymar descarta o GPS. Acompanhado de três grandes amigos, demonstra conhecer a cidade que viveu por quatro anos – de 2013 a 2017 – e que agora virou roteiro de fins de semana de folga. A viagem é para visitar o filho Davi Lucca, mas também para rever o ídolo Lionel Messi e curtir festa na casa noturna preferida. O vínculo da cidade catalã com Neymar ainda é grande.

Foram menos de 48 horas em Barcelona, mas com um calendário lotado de atividades. Neymar treinou com o Paris Saint-Germain na manhã de sábado (28) e seguiu para Barcelona logo depois, aproveitando o dia livre de domingo.

Em Barcelona, Neymar segue com o aluguel da mesma casa próxima ao Camp Nou em que viveu por quatro anos. O filho, Davi Lucca, mora com a mãe, Carol Dantas, em apartamento em bairro vizinho. A rotinha deles segue inalterada mesmo com a ida do jogador a Paris.

A decisão tomada pela mãe foi a de ficar em Barcelona por conta da adaptação à cidade. Os principais pontos encontrados como justificativa foram o de que Davi Lucca já passa por aprendizado no idioma espanhol e tem amigos na cidade. A mudança com o filho ainda faz parte dos planos, mas só deve acontecer ao fim da próxima temporada escolar – julho de 2018.

A atitude faz com quem Davi Lucca e Neymar revezem visitas entre Barcelona e Paris. Na deste fim de semana, o jogador passou a tarde e parte da noite acompanhado do filho. Entre as atividades jogaram bola em uma quadra pública na cidade e jantaram.

Na madruga de sábado para domingo, Neymar se encontrou com os amigos para ir a uma casa noturna da cidade. A mesma que constantemente frequentava em dias de folga pelo Barcelona.

No roteiro de Neymar em Barcelona ainda havia um compromisso especial: a visita ao ídolo Lionel Messi. Foi na manhã de domingo que Neymar acompanhou o treinamento dos ex-companheiros de clube, um dia após a vitória por 2 a 0 contra o Athletic de Bilbao pelo Campeonato Espanhol.

Neymar e seu ex-clube travam batalha na Justiça pelo pagamento de bonificação de um contrato rompido com a ida para o PSG. Algo o jogador deixa aos cuidados de advogados, com o julgamento de que nada afeta o relacionamento com os jogadores do time.

Desde que chegou ao PSG, em agosto do ano passado, Neymar esteve duas vezes em Barcelona. Aos amigos comenta que a decisão de atuar pelo time francês foi o melhor rumo para a carreira. No entanto, o vínculo com Barcelona vai permanecer. Outras visitas já estão programadas.