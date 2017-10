Empate deixa Palmeiras com 20,8% de chance de título; Corinthians tem 70,5%

Brasileirão Classificação e jogos

O empate por 2 a 2 com o Cruzeiro na noite da última segunda-feira, no Allianz Parque, fez o Palmeiras encerrar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro com 20,8% de chances de conquistar o título, informa o site Chance de Gol, parceiro do UOL Esporte.

A probabilidade é maior do que a verificada ao final da 30ª rodada, quando tinha 16,8% de chances. Mas menos do que ao final de domingo, quando a derrota do Corinthians para a Ponte Preta tinha deixado o clube com 27,4% de probabilidade de levantar o caneco.

O Corinthians, por sua vez, encerra a rodada com 70,5%, um pouco menos do que os 73,5% verificados na rodada anterior. No domingo, a chance corintiana tinha caído para 64,8%.

Na classificação, a diferença entre Corinthians e Palmeiras é de cinco pontos. Os dois clubes se enfrentam no próximo domingo em Itaquera, mas com o empate na segunda-feira o time alviverde não depende mais só de si para ser campeão. Uma vitória contra o rival deixaria o Palmeiras a dois pontos da liderança, a seis rodadas do fim da competição.

O Santos, por sua vez, encerra a rodada com 4,8% de chances de título. O Grêmio tem 3,4%, sendo que Cruzeiro (0,3%) e Botafogo (0,2%) estão praticamente fora da disputa.

Veja as probabilidades na briga pelo título, pela Libertadores e rebaixamento (Chance de Gol).

Título

Corinthians: 70,5%

Palmeiras: 20,8%

Santos : 4,8%

Grêmio: 3,4%

Cruzeiro: 0,3%

Botafogo: 0,2%

Flamengo: 0,04%

Vaga na Libertadores

Corinthians: quase 100%

Palmeiras: 99,4%

Santos :97,8,%

Grêmio: 95,8%

Cruzeiro: Já classificado pela Copa do Brasil

Botafogo: 65%

Flamengo: 43,8%

Vasco: 7,8%

Atlético-PR: 2%

Atlético-MG: 3,4%

São Paulo: 1,9%

Chapecoense: 1,4%

Bahia: 1,3%

Fluminense: 0,4%

Sport: 0,01%

Coritiba: 0,01

Vitória: 0,01%

Risco de rebaixamento

Vasco: 0,1%

Atlético-PR: 1,4%

Atlético-MG: 0,5%

São Paulo: 1,8%

Chapecoense: 2,9%

Bahia: 3,4%

Fluminense: 6,2%

Sport: 55,1%

Coritiba: 37,1%

Ponte Preta: 47,8%

Avaí: 80,3%

Vitória: 64,2%

Atlético-GO: 99%