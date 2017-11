Corinthians faz mistério sobre casamento do programa de Huck na Arena

MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO Detalhe do casamento; organizado por Luciano Huck, evento é tratado com mistério

Os detalhes que viabilizaram uma cerimônia de casamento em pleno gramado da Arena Corinthians no último dia 18 ainda são uma incógnita. O evento, que ocorreu durante os 15 minutos de intervalo da partida entre Corinthians e Grêmio, fez parte de um quadro do programa global do apresentador Luciano Huck. Procurada pela coluna, a Arena Corinthians, por meio de sua assessoria de imprensa, não quis falar sobre o assunto. Quanto custou o aluguel do espaço? Quem organizou o evento? Há uma previsão para que situações como essa se repitam? Nenhuma dessas questões foi respondida.

