Sensação, Valentim levou voadora do preparador do Corinthians no Paulista

Daniel Vorley/AGIF e Daniel Augusto Jr./Corinthians Valentim e Walmir se envolveram em uma briga em março passado, em Itaquera

Um forte desentendimento ocorrido em março deste ano voltará à tona no próximo domingo durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras. Sensação por conta da melhora de performance do vice-líder, Alberto Valentim se desentendeu com o preparador físico alvinegro, Walmir Cruz, quando era técnico do Red Bull no primeiro semestre. No entrevero, o hoje comandante alviverde levou uma voadora do rival.

Os dois discutiram na Arena Corinthians após o apito final do duelo entre Corinthians e Red Bull, time que era comandado por Valentim à época, antes do retorno dele ao Palmeiras. A briga acabou relatada na súmula.

Segundo o texto do árbitro do jogo válido pelo Campeonato Paulista, Walmir Cruz agrediu o treinador com uma voadora pelas costas depois de um bate-boca à frente de um dos acessos ao gramado. O ato foi confirmado em seguida por funcionários ligados ao Red Bull.

"[Eles] estavam se desentendendo verbalmente, o que foi contido por alguns seguranças. Quando a situação já parecia estar normalizada, o Sr. Walmir da Cruz atingiu as costas do Sr. Alberto Valentim do Carmo com uma voadora. Por mais uma vez os seguranças agiram e conseguiram controlar a situação. Em nenhum momento percebi o técnico Alberto Valentim agredir ou revidar a referida agressão", escreveu na ocasião o árbitro Salim Fende Chavez.

Após o jogo, Valentim e Walmir evitaram falar sobre o incidente. O corintiano não atendeu ligações, enquanto o treinador se limitou a falar que "pessoas que estavam perto" eram testemunhas.

A reportagem procurou os dois profissionais antes deste reencontro, mas não obteve resposta. O estafe de Valentim disse que o treinador não comentaria o caso. Já o clube alviverde foi além e vetou entrevistas exclusivas durante a semana do dérbi. O Corinthians, por sua vez, afirmou que nenhum integrante da comissão técnica falará fora da programação de coletivas nos próximos dias.

O preparador físico corintiano e o interino palmeirense já haviam se reencontrado no clássico do primeiro turno. Agora, no entanto, a situação do ex-técnico do Red Bull é diferente dentro do clube alviverde. Auxiliar na derrota por 2 a 0 no Allianz, hoje Alberto Valentim simboliza a reação palmeirense no Campeonato Brasileiro ao comandar o time na arrancada recente.

Atualmente, Valentim briga pelo título e pela efetivação na próxima temporada. Com o técnico interino, o Palmeiras tirou nove pontos em quatro rodadas e vai ao clássico com a chance de colar definitivamente no arquirrival – uma vitória em Itaquera reduziria para dois apenas a diferença entre os rivais.

Dérbi centenário quente

Corinthians e Palmeiras se enfrentam pela terceira vez na temporada, e o clima de rivalidade ultrapassou as quatro linhas em outra ocasião, além da confusão entre Valentim e Walmir Cruz. No primeiro encontro entre os dois times no ano, ainda no Campeonato Paulista, o zagueiro corintiano Pedro Henrique e o preparador físico palmeirense Omar Feitosa quase brigaram em Itaquera.

O defensor da equipe de Itaquera e o membro da comissão técnica do Palmeiras discutiram ainda no gramado, durante a confusão pela expulsão equivocada do meio-campista Gabriel por parte do árbitro Thiago Duarte Peixoto. A disputa avançou para o túnel que dá acesso aos vestiários e agregou membros das duas delegações.

Seguranças e policiais militares precisaram agir para evitar uma briga ainda maior. A tensão era tanta que a PM fez uma barreira para isolar as duas delegações no retorno para o intervalo. Omar Feitosa, que nunca se pronunciou sobre o caso, ainda discutiu com o médico corintiano Ivan Grava na saída do jogo vencido pelos corintianos por 1 a 0, gol de Jô.