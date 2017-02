Jô dá risada e admite que cavou pênalti corintiano: "um pouquinho"

O Corinthians venceu o São Bento por 1 a 0, neste sábado, com pênalti sofrido e convertido pelo centroavante Jô. Mas, segundo ele, foi um 'pouquinho cavado' o lance crucial para o triunfo em Sorocaba.

O repórter Alê Oliveira, do Sportv, perguntou se o pênalti foi 'malandramente'. "Os dois, um pouquinho, né? Tenho que ser sincero (risos). Ele (Pitty, defensor) me puxou, foi me puxando, vi que ele estava ficando sem força, me puxou até o final e fui caindo...foi pênalti indiscutível", comentou Jô.

Ele também falou sobre o gol em sua estreia oficial, após três amistosos. "É gratificante voltar, fazer gol na primeira partida valendo três pontos. A ansiedade era grande, agora a ansiedade é grande por um gol na Arena", lembrou Jô.