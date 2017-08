Lucas Lima ironiza Corinthians por folga longa: "As coisas já estão boas"

Brasileirão Classificação e jogos

O Santos jogou desfalcado de três titulares no empate sem gols com o Fluminense, nesta segunda-feira (14), pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Levir Culpi poupou David Braz, Copete e Bruno Henrique e sentiu a diferença em campo. Após a partida no Pacaembu, o meia Lucas Lima ressaltou a falta que os companheiros fizeram e comemorou os cinco dias que terá para descansar.

"Agora temos mais tempo para descansar e dá para recuperar. Nossos dois pontas, os principais, sentiram um pouco", disse, antes de cutucar o rival Corinthians, líder do campeonato.

"É complicado reclamar da tabela. Mas as coisas já estão boas para o Corinthians, e com essa folga é melhor ainda", comentou, se referindo aos dez dias sem jogos do time do Parque São Jorge.

Na 20ª rodada do Brasileirão, o Corinthians será o último a jogar, pois enfrenta a Chapecoense, que está fora do país para amistosos. O duelo acontecerá na outra quarta-feira (23). Já o Santos volta a campo contra o Coritiba, no domingo (20), fora de casa.