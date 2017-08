Sem verba, Íbis lança programa de sócio-torcedor a R$ 2

Divulgação/Íbis

Já pensou em ser sócio do clube mais fracassado do planeta? A resposta provavelmente é não, mas se fosse para pagar apenas R$ 2? É apostando na mensalidade atraente que o Íbis, "consagrado" mundialmente como o pior time do mundo, criou seu programa de sócio-torcedor. A iniciativa curiosa foi lançada há duas semanas na internet e está repercutindo na web. A ação, em um primeiro momento, parece mais uma das tantas zoeiras do clube. Porém, o projeto é sério. O time da cidade de Paulista (PE), a 18 quilômetros do Recife, busca com urgência verba para inscrever a equipe na Série A2 do Campeonato Pernambucano, que começa em setembro. O registro custa R$ 30 mil.

Para ser sócio do Íbis, basta depositar R$ 2 na conta do clube (Banco do Nordeste, agência 00237, conta corrente 0552-2) e em seguida mandar o comprovante da transação para o e-mail ibissocio@gmail.com. O sócio concorrerá a camisas oficiais em sorteios e receberá uma carteirinha digital.

Fundado em 15 de novembro de 1938, por funcionários de uma tecelagem, o Íbis Sport Club ganhou a fama de pior time do mundo nos anos 80, quando ficou três anos e 11 meses sem uma única vitória. O jejum, iniciado em 20 de julho de 1980, durou 55 jogos (com 48 derrotas e sete empates). Esse recorde negativo foi reconhecido pelo Guinness Book e o clube adotou o rótulo de perdedor como marketing. Com estrutura (muito) modesta, o Íbis seguiu sua sina de fracassos neste século. A última aparição na Série A do Pernambucano ocorreu em 2000, promovido após um histórico vice na Segundona de 1999. Porém, o Pássaro Preto ficou em penúltimo (entre dez clubes) e foi rebaixado.

Um levantamento realizado em 2005 apontou que em 1064 jogos disputados, o Íbis conseguiu a proeza de vencer apenas 137, empatar 145 e perder os demais 782. Apesar disso, o clube virou "cult" em Pernambuco. Sua camisa, por exemplo, é vendida como lembrança na loja de um dos hotéis mais famosos de Recife. Nem mesmo os poucos torcedores do Pássaro Preto sonham com vitórias. No entanto, agora o que está em jogo é a sobrevivência da instituição.

- O clube precisa de verba para disputar o campeonato. Está difícil de conseguir patrocinador. Lançamos a ação no momento certo, pouco antes da disputa, e contamos com a participação dos nossos seguidores - falou Nilsinho Filho, responsável por gerenciar o irreverente Twitter do Íbis, o Ibismania (que costuma cutucar os gigantes do Brasil e do exterior quanto eles tropeçam).

Morador do Recife e formado em publicidade, Nilsinho, de 30 anos, trabalha como social media e conseguiu transformar o Íbis em uma referência na internet. O perfil do time no Twitter já conta com 72 mil seguidores.

- Nós, do clube, pensamos no programa de sócio sabendo da força dos nossos fãs. Eu, o presidente (Ozir Ramos) e um membro da diretoria pensamos no projeto. Antes pensamos em lançar por R$ 1, mas não tinha condição, daria muito trabalho para as pessoas depositarem. Lançamos a R$ 2 para ficar mais fácil. O sócio pode contribuir a partir de R$ 2, mas nada impede que ele ajude com mais. Muitos estão depositando R$ 10, R$ 30 e até R$ 50 - disse Nilsinho.

Nilsinho, além da divulgação feita pela internet, está promovendo o programa de sócio pelas ruas do Recife. Ele e o ex-meia Mauro Shampoo, camisa 10 do clube entre 1980 e 1990 (e autor de apenas um gol nestes dez anos), têm passado com uma urna pelos locais mais movimentados de Recife, obtendo adesões. Caso a campanha tenha êxito a tempo de inscrever o Íbis na Segunda Divisão, o Pássaro Preto entrará na disputa para tentar encerrar uma escrita de dois anos sem vitória. O último triunfo do clube, por incrível que pareça, foi um 8 a 2 contra o Timbaúba, em 6 de setembro de 2015, na Segundona estadual.

Ainda não há uma primeira parcial sobre o número de adesões ao programa de sócio-torcedor, mas Nilsinho brinca ao falar sobre os planos do Pássaro Preto:

- Pela quantidade de seguidores que temos no perfil do Ibismania, a meta é chegar até o número de sócios-torcedores do Barcelona (cerca de 145 mil). Perderam muito com a saída do Neymar (risos).