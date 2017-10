'Vagabundos': sede do Corinthians é pichada após derrota em Campinas

Gabriel Carneio / LancePress

Muros do Parque São Jorge, sede social do Corinthians na Zona Leste de São Paulo, foram pichados por torcedores na noite deste domingo (29), após a derrota por 1 a 0 diante da Ponte Preta. O sexto resultado negativo no Campeonato Brasileiro colocou a liderança da equipe em xeque na próxima rodada, quando o Palmeiras será o adversário em Itaquera.

No momento em que a reportagem do LANCE! passou pelo local eram três inscrições: "Vagabundos", "Ou joga por amor ou por terror" e "acabou a paz", todas próximas à área das bilheterias da sede alvinegra.

O Corinthians é líder do Campeonato Brasileiro desde a quinta rodada, mas enfrenta a pior fase na temporada no momento, pois foi derrotado em seis de 12 rodadas do segundo turno. A vantagem que já foi de 11 pontos hoje está em seis e pode diminuir para três no complemento da rodada, nesta segunda-feira (30), quando o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro. Caso supere o time mineiro, o rival do clube alvinegro poderá virar líder em caso de vitória simples na rodada seguinte, quando ambos se enfrentam na Arena Corinthians.

Durante a semana, a torcida já havia dado mostras de insatisfação com o momento da equipe. Cerca de dez torcedores organizados se reuniram com jogadores e dirigentes para dar palavras de ânimo em meio à má fase.