UFC confirma luta de Cigano pelo cinturão peso pesado para o dia 13 de maio

O UFC confirmou, na madrugada desta quarta-feira (08), luta do brasileiro Junior Cigano pelo cinturão peso pesado para o dia 13 de maio. O ex-campeão da categoria enfrentará o atual dono do título, o croata Stipe Miocic, no UFC 211, a ser realizado em Dallas (EUA).

Pelas redes sociais, logo após a confirmação do duelo, Cigano se manifestou: "Estou pronto porque, quando os cachorros grandes se enfrentam, todo mundo toma uma grande distância. Estamos falando dos dois piores (no sentido de maus) homens do planeta. Vamos fazer isso".

Cigano e Miocic já se enfrentaram pelo Ultimate, em dezembro de 2014, e o brasileiro venceu por decisão unânime. A luta foi levou prêmio de melhor da noite no evento.

À época do primeiro combate entre eles, Cigano vinha de derrota para Cain Velásquez, na condição de desafiante ao título. O lutador, depois da vitória sobre o croata, perdeu para o holandês Alistair Overeem e bateu o norte-americano Ben Rothwell - esta foi sua última apresentação.

Miocic emplacou sequência de triunfos desde o revés para Cigano. Derrotou Mark Hunt e Andrei Arlovski para se tornar o desafiante número um da categoria. Depois bateu o brasileiro Fabrício Werdum para conquistar o cinturão e defendeu o posto pela primeira vez contra Alistair Overeem.

O UFC 211, agendado para o Texas, acontecerá no American Airlines Center, em Dallas, Texas, ginásio para até 21 mil pessoas.