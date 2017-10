Lyoto volta após dois anos, mas é nocauteado por americano no UFC SP

Do UOL, em São Paulo

O retorno de Lyoto Machida ao UFC não foi da maneira que o brasileiro esperava. Em sua primeira luta após cumprir suspensão por doping, o “Dragão” acabou nocauteado pelo americano Derek Brunson na principal luta da noite do UFC São Paulo, neste sábado (28), no ginásio do Ibirapuera.

Lyoto começou a luta ao seu estilo: controlando a distância e se preparando para o contra-ataque. Brunson, contudo, dava indícios que não seria um adversário fácil de se defender. Na primeira tentativa, um chute alto quase acertou o brasileiro.

E a derrota veio logo na sequência. Brunson acertou um soco direto no queixo de Machida, que desabou. No chão, o norte-americano ainda conectou mais dois golpes antes do duelo ser interrompido.

Em um clima bem mais ameno do que o visto com Colby Covington, Brunson acabou recebendo um certo apoio da torcida. Ao se ajoelhar e soltar um grito de alegria, o americano viu parte do público o aplaudir.

Confira os resultados das lutas do UFC São Paulo:

Card Principal

Derek Brunson nocauteou Lyoto Machida aos 2min30 do primeiro round

Colby Covington venceu Demian Maia por decisão unânime (29-27, 30-27 e 30-26)

Pedro Munhoz finalizou Rob Font aos 4min03 do primeiro round

Francisco Massaranduba venceu Jim Miller por decisão unânime (triplo 29-28)

Thiago Marreta nocauteou Jack Hermansson aos 4min59 do primeiro round

John Lineker venceu Marlon Vera por decisão unânime (30-27, 29-28 e 29-28)

Card Preliminar

Vicente Luque finalizou Niko Price aos 4min08 do segundo round

Antônio Cara de Sapato finalizou Jack Marshman aos 4min30 do primeiro round

Jared Gordon venceu Hacran Dias por decisão unânime (29-26, 29-27 e 30-26)

Elizeu Capoeira venceu Max Griffin por decisão unânime (29-26, 29-27 e 30-26)

Deiveson Figueiredo venceu Jarred Brooks por decisão dividida (27-30, 29-28 e 29-28)

Marcelo Golm finalizou Christian Colombo aos 2min08 do primeiro round