Lembra dela? Ex de Ronaldo, Nadya França volta à TV e vira madrinha do MMA

A modelo Nadya França ganhou fama nacional por causa de seu relacionamento com o ex-atacante Ronaldo. Hoje aos 45 anos, é casada com um empresário, vive em Belo Horizonte com três filhos e dedica seus dias à participação de um popular programa na TV local e a aparições em torneios de MMA.

Há quatro anos ela é a announcer, a apresentadora, do “Federação Fight”, um dos maiores eventos de MMA de Belo Horizonte. É ela quem apresenta os lutadores, anuncia os vencedores, orienta as ring girls e faz contato com os patrocinadores do torneio.

As artes marciais entraram em sua vida ainda antes do relacionamento com Ronaldo. Entre os 15 e os 18 anos, Nadya treinou jiu-jítsu e muay thai em Belo Horizonte.

Em visitas a um prédio onde a irmã ia comprar roupas para revender, ela conheceu a mulher do goleiro Dida, que estava no Cruzeiro na época. Por meio dela, virou amiga de Ronaldo, então um garoto recém-chegado à capital mineira.

Imagem: Divulgação

“Um dia ele pediu para que eu o ensinasse a dirigir, e nós íamos a uma praça ter aulas de direção”, lembra a modelo e atriz.

Nadya foi a primeira namorada conhecida de Ronaldo. O relacionamento começou no dia em que o jogador foi convocado à Copa do Mundo de 1994. “Fizemos uma festa e aconteceu”, disse ela. Em uma visita recente a BH, Nadya levou a reportagem do UOL Esporte ao bairro onde ela conheceu aquele que viraria “o Fenômeno”.

O pai dela vetou sua ida aos Estados Unidos para ver a Copa, mas enquanto o namorado estava no banco da seleção tetracampeão, ela recebeu uma ligação que mudaria a sua vida. “Ele ligou dizendo que tenho sido contratado por um time holandês (PSV), e que queria que eu fosse morar com ele lá.”

A mãe de Ronaldo, dona Sônia, precisou ir a Belo Horizonte tentar convencer os pais de Nadya a permitir a mudança de país. Como ela tinha quase 19 anos, se sentiu segura o suficiente para ir, mesmo a contragosto dos pais. Na Holanda, viveu quase dois anos de namoro com o atacante.

De volta ao Brasil com o fim do namoro, fez um curso de atuação e trabalhou na novela “Malhação”, da Globo, nos anos 90. Lá, passou por um momento constrangedor quando Ronaldo fez uma participação no folhetim. Ele tinha acabado de anunciar namoro com Susana Werner, uma das protagonistas da trama. “Imagina o climão. A Susana tinha levado meu namorado e tinha um papel melhor que o meu, foi difícil”, lembra Nadya com bom-humor. Seu papel era quase de figuração.

Imagem: Reprodução

Em 1998, quando o atacante se preparava para o Mundial da França, Nadya posou para a Playboy ao lado de Viviane Brunieri, outra mulher com quem Ronaldo se relacionou. Na época, Nadya namorava um executivo da indústria fonográfica e tinha planos de casar. O relacionamento acabou por causa das fotos nua.

Nadya, no entanto, fez sucesso com o ensaio de JR Duran e pegou o rótulo de “Ronaldinha”. Fez também ensaios para a Playboy da Itália e da Espanha, além de participações em programas europeus. Mas a fama durou apenas seis meses. De volta ao Brasil, fez cursos de atuação e tentou decolar na carreira de atriz. Pegou papéis menores em programas como “Zorra Total”, a “Praça é Nossa” e na banheira do Gugu.

Hoje, ela acredita que ter sido um símbolo sexual nos anos 90 pode ter atrapalhado sua carreira de atriz. “As portas não se abrem do jeito que você mais gostaria”, conta ela. “Fiquei muito lembrada pelo relacionamento com o Ronaldo e nunca consegui um contrato mais fixo, para apresentar um programa ou ter um papel grande em uma novela.”

Com o atacante Alex Alves, que também jogou no Cruzeiro e morreu em 2012, ela teve uma filha. Os outros dois são fruto do casamento com seu atual marido, empresário. Com as participações em eventos de MMA e na TV mineira, ela pretende retomar a carreira na mídia. No “TV Verdade”, um programa de debates da Alterosa, afiliada do SBT em Minas, Nadya comenta assuntos da atualidade.

“Eu gosto muito disso, de arte, dança, esporte, moda”, disse ela. “Só parei porque meu lado de mãe falou mais alto. Agora que não pretendo mais ter filhos, quero voltar aos pouquinhos.”