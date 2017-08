Lesão nas costas tira Federer de Cincinnati, e Nadal será número 1 do mundo

Nesta segunda-feira (14), a organização do Masters de Cincinnati anunciou no Twitter que Roger Federer não disputará a edição de 2017 do torneio para se recuperar de uma lesão nas costas. Com isso, Rafael Nadal será líder do ranking mundial na próxima semana.

"Sempre gosto de jogar aqui. Cincinnati tem alguns dos melhores fãs do mundo, e eu sinto muito por saber que vou sentir falta deles", declarou o tenista.

Andy Murray apareceu na liderança do ranking mundial na parcial desta segunda, mas o tenista, também lesionado, não vai poder defender seus pontos em Cincinnati. Com isso, Nadal e Federer, cabeças de chave 1 e 2 do Masters, disputariam a primeira colocação no torneio: quem fosse mais longe levava a honraria.

Nadal já havia perdido a chance de liderar o ranking no Masters de Montreal. Bastava que o tenista chegasse nas semifinais, mas o espanhol acabou surpreendido por Denis Shapovalov na terceira rodada.

Será a primeira vez em mais de três anos que Nadal aparecerá na primeira colocação. O espanhol apareceu como número 1 do ranking mundial pela última vez em julho de 2014.