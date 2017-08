A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta sexta-feira uma operação para apurar uma fraude com a inserção de "atletas fantasmas" no sistema do Ministério do Esporte que teria desviado em 2012 ao menos R$ 810 mil do programa Bolsa Atleta.

Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e seis mandados de condução coercitiva – quando a pessoa é levada para depor - após determinação da 10ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal.

Segundo o comunicado da Polícia Federal, a operação foi batizada de Havana em referência à nacionalidade do possível líder e de alguns dos membros do grupo investigado, que são brasileiros nascidos em Cuba.

A PF ainda informa que foram inseridos 25 atletas no sistema durante um ano, inclusive alguns como de alto rendimento e nível olímpico. Em valores atualizados, o valor desviado chega a R$ 1 milhão.

O Ministério do Esporte ainda não se manifestou sobre a operação.