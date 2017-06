Neymar é o único brasileiro na lista das 100 celebridades mais bem pagas do mundo

Sergio Perez/Reuter

O atacante Neymar é o único brasileiro a figurar entre as cem celebridades mais bem pagas do mundo, de acordo com uma lista divulgada nesta segunda-feira pela revista Forbes.

O jogador do Barcelona aparece em 71º lugar, com uma renda de US$ 37 milhões (R$ 121 milhões) acumulada em 2017.

Ele divide a posição com outras quatro celebridades que receberam o mesmo montante no ano passado: o ator Salman Khan, o apresentador Bill O'Reilly e os cantores Ed Sheeran e Dolly Parton.

Em 2016, Neymar aparecia em 72º com US$ 37,5 milhões (R$ 123 milhões), junto ao tenista Rafael Nadal e ao também jogador de futebol Zlatan Ibrahimovic.

No ano passado, a modelo Gisele Bundchen foi outra brasileira a aparecer na lista, em 99º lugar, com US$ 30,5 milhões (R$ 100 milhões). Neste ano, porém, ela não está entre os mais bem pagos.

Na lista de 2017, Neymar ainda fica abaixo de outras estrelas do futebol, como o português Cristiano Ronaldo, em 5º lugar com US$ 93 milhões (R$ 305 milhões), e o argentino Lionel Messi, o 14º, com US$ 80 milhões (R$ 262 milhões).

No topo do ranking deste ano está o produtor musical americano Sean Combs, também conhecido como Diddy, com uma renda de US$ 130 milhões (R$ 427 milhões) acumulada no ano.

Ganhador do Grammy, Combs era mais conhecido pela venda de álbuns como No Way Out e Forever. Mas o lado empreendedor do músico o levou a saltar da 22ª posição para a liderança em um ano.

O sucesso de 2017 ocorre graças a um acordo de marketing com uma marca de vodca, vendas de sua linha de roupas Sean John e do sucesso de sua turnê americana com nomes do hip hop.

Em segundo aparece a cantora Beyoncé (US$ 150 milhões; R$ 492 milhões) e, logo em seguida, a escritora da saga Harry Potter, J.K. Rowling (US$ 95 milhões; R$ 312 milhões).

No total, porém, as mulheres representam apenas 16% das celebridades mais bem pagas.

Beyoncé estava apenas na 34ª posição no ano passado. A evolução se deve em muito por causa dos lucros da sua turnê "Formation" e de seu mais recente álbum, Lemonade, aclamado pela crítica. Seu marido, Jay-Z, ficou no 55º lugar.

Já JK Rowling volta ao círculo dos cem mais bem pagos por causa da publicação, em duas partes, da peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada e pela divulgação de mais um desdobramento da saga de Potter, Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Novatos na lista incluem Kylie Jenner, em 59º lugar, a mais nova na lista. A fortuna da jovem de 19 anos vem do reality show de TV Keeping Up With the Kardashians, além de sua linha de cosméticos e de roupas.

Entre o top 10, metade é de músicos e dois são atletas.

A partir do quarto lugar, são eles: o rapper Drake (US$ 94 milhões, ou R$ 308 milhões), Cristiano Ronaldo, o cantor Abel Makkonen Tesfaye, conhecido como The Weeknd (US$ 92 milhões, ou R$ 302 milhões), o radialista americano Howard Stern (US$ 90 milhões, ou R$ 295 milhões), a banda Coldplay (US$ 88 milhões, ou R$ 289 milhões), o autor James Patterson (US$ 87 milhões, ou R$ 289 milhões), e, finalmente, o jogador de basquete LeBron James (US$ 86 milhões, ou R$ 289 milhões).