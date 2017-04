Polícia alemã investiga conteúdo islamita em carta encontrada em explosões

Do UOL, com agências internacionais

A polícia da Alemanha examina uma pista de conteúdo islamita encontrada no local das três explosões registradas próximas ao ônibus do time do Borrusia Dortmund, na última terça-feira, com base em uma carta reivindicação que menciona o envolvimento do país a na luta contra o grupo Estado Islâmico (EI), informa a imprensa local.

Segundo o jornal "Suddeutsche Zeitung" e as emissoras regionais "NDR" e "WDR", os investigadores não descartam que os autores tenham deixado uma pista falsa.



A carta, segundo a imprensa local, começa com referências a "Alá, o clemente, o misericordioso", se referia ao atentado jihadista ocorrido em dezembro no ano passado, em um mercado natalino de Berlim e denúncia que aviões tornados alemães participam do assassinato de muçulmanos no califado do autodenominado Estado Islâmico (EI), na região da Síria.



Por esse motivo, continua, atletas e personalidades da "Alemanha e outros países da cruzada" estão na lista de objetivos do EI até que os "Tornados sejam retirados" e se feche a base americana situada em Ramstein.

Já a agência de notícias DPA noticiou que as autoridades verificam também um segundo texto, com termos típicos da cena radical de esquerda antifascista, que afirma que o ônibus foi atacado por ser um "símbolo da política do Borussia". O clube não estaria se engajando o suficiente contra o racismo, o nazismo e o populismo de direita, afirma o texto, segundo a DPA. O texto teria sido divulgado em sites de internet.

Oficialmente, a polícia se limitou a dizer que a investigação continua, mas sem dar detalhes, e que continua analisando a veracidade da carta. A Procuradoria Federal, que comanda a investigação, concederá uma entrevista coletiva nesta quarta-feira na cidade de Karlsruhe (oeste do país), onde fica a sua sede.

Segundo o jornal "Die Welt", a Promotoria federal assumiu a investigação e o Escritório Federal de Investigação Criminal alemão (BKA) criou uma unidade de crise em Berlim.



As explosões aconteceram por volta das 19h15 (hora local; 14h15 de Brasília) de terça-feiram quando três artefatos explodiram durante a passagem do ônibus do Borussia Dortmund que seguia para o estádio Signal Iduna Park, local da partida contra o Monaco, pelas quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa. O jogo foi adiado.



O único jogador ferido foi o espanhol Marc Bartra, operado ontem à noite em um hospital de Dortmund ao fraturar a mão, de acordo com informações divulgadas pelo clube.



Além disso, um policial que fazia escolta do ônibus também ficou ferido.