Pirv rebate Giba e cita atraso de pensão após acusação do ex-jogador

Ex-mulher de Giba, Cristina Pirv usou sua conta pessoal no Instagram e chegou a citar atraso de pensão para rebater denúncia feito pelo ex-jogador do vôlei, que a acusou de dificultar seu acesso aos filhos do casal. O ex-atleta desistiu recentemente de reality show da Band e se justificou dizendo que queria ver as crianças crescerem. Por meio de comentários, o campeão se queixou do valor do ordenado.

"Devido à repercussão do post feito recentemente pelo meu ex-marido Gilberto, o Giba, me senti obrigada a fazer este esclarecimento. Eu me senti profundamente ofendida como mulher, profissional, mãe e ser humano ao ver o que ele escreveu e com os comentários ofensivos sobre mim que esse post gerou, mesmo com as pessoas não tendo conhecimento dos fatos. Senti ainda que houve uma exposição dos nossos filhos sem necessidade alguma, o que é muito ruim para eles", escreveu Pirv.

"Assuntos como a pensão em atraso, entre outros, são tratados sob segredo de justiça, sem exposição na mídia ou em redes sociais. Eu sempre priorizo a privacidade dos nossos filhos e minha também, por isso me senti tão ofendida com esse post e decidi prestar esses esclarecimentos. Escrevo como mãe que zela pela segurança, privacidade e desenvolvimento saudável dos nossos filhos, como mulher e ser humano", completou.

Segundo apurou o UOL Esporte, Giba atrasou a pensão algumas vezes, mas Pirv nunca reclamou do fato. Ela teria ficado irritada com a exposição pública do assunto nos comentários do Instagram a expondo e por isso teria feito a postagem. O veto a Giba para ver as crianças teria ocorrido porque elas tinham atividades na escola.

Procurada, a ex-jogadora disse que não irá falar sobre o assunto. A assessoria de imprensa de Giba também informou que o ex-atleta não falará do assunto.

Na última quinta-feira, Giba havia feito post de foto com os filhos, o que deu origem à polêmica.

"Relembrando um momento especial que passamos no Rio! Pecado que mesmo tendo chegado ontem, depois de um mês longe, só poderei vê-los amanhã, pois não foi autorizado pela mãe! Vida que segue", postou o ex-jogador de vôlei, usando as tags "amor incondicional", "filhos", "família", "meus tesouros" e "tudo por eles".

Por meio de comentários na postagem, o próprio Giba se queixou do valor da pensão.

"Penso o mesmo, mas é uma justiça que coloca o nome e a fama do pai como valor para pagar pensão e não a real necessidade dos filhos. Vivemos em uma sociedade sem noção", escreveu Giba, como resposta a uma mensagem de seu seguidor.

"Eles não fazem isso, já pedi várias vezes para ser, mas mesmo tendo mudado minha vida para estar ao lado deles a justiça acha não importante no momento. Sem contar o valor da pensão, que melhor nem comentar", se queixou, respondendo a outro internauta.