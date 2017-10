Giba usou a ferramenta de comentários do Instagram para reclamar do valor da pensão estipulada para os dois filhos que teve em seu segundo casamento, com a ex-atleta de vôlei Cristina Pirv. Segundo apurou o UOL Esporte, o pagamento foi atrasado algumas vezes, mas a ex-mulher nunca reclamou: ela só teria ficado irritada com a exposição pública do assunto por parte do campeão olímpico.

A semana foi movimentada para a imagem de Giba. Nesta quinta-feira (26), aproveitamos para relembrar as oportunidades em que o ex-jogador espontaneamente tornou públicas situações polêmicas de sua vida pessoal. Confira:

Valor da pensão

Ao desistir do reality show Exathlon, da Band, o ex-jogador fez um post polêmico no Instagram. A foto com os dois filhos veio acompanhada de uma legenda em que ele acusa sua ex-mulher, a romena Cristina Pirv, de proibi-lo de ver as crianças.

Além disso, respondeu ao comentário de uma internauta que tratou Cristina como uma “mulher idiota que teima em colocar os filhos no meio de problemas de adultos”. Foi aí que Giba falou sobre a pensão.

“Penso o mesmo, mas uma justiça que coloca o nome e a fama do pai como valor para pagar pensão, e não a real necessidade dos filhos. Vivemos em uma sociedade sem noção”, escreveu o campeão olímpico de 2004.

Conheceu a filha pela TV

Quando sua filha nasceu, Giba estava em Atenas e brigava por uma medalha olímpica com a seleção. Por isso, o ex-atleta conheceu a pequena Nicoll em uma transmissão da Rede Globo.

É isso mesmo: no dia 18 de agosto de 2004, a emissora fez um link entre Curitiba, onde aconteceu o parto, e a capital da Grécia. Giba chorou e se emocionou.

Maconha com italiana misteriosa

“Sei que sou um símbolo, um exemplo para as crianças, e que não poderia ter errado. Fui fraco, mas garanto que não acontecerá de novo”, disse Giba em entrevista coletiva. No livro “Giba Neles”, publicado em 2015, ele foi além na explicação.

Em 2002, o ex-ponta jogava pelo Estense Ferrara, da Itália, e tinha acabado de se separar da primeira esposa, a fisioterapeuta Fabiane Pereira, quando conheceu uma italiana misteriosa.

“Eu e a tal italiana ficamos na minha casa. Uma noite agradável, deitados na cama, vendo um filme e tomando vinho. Minha cabeça estava longe. ‘Você se importa?’, ela me questionou, mostrando um cigarro de maconha”, relatou.

Giba disse que não se incomodava. “Eu, vivendo um turbilhão de emoções e pensamentos, caí na tentação. A sensação foi ótima, alívio. Os problemas ficaram para trás. Nem sequer me lembrava que teria jogo a poucas horas dali. Nem sequer me lembrava da Olimpíada, muito menos da seleção”, acrescentou.

“A maior decepção da minha vida”

Foi o que escreveu Cristina Pirv quando anunciou o fim de seu casamento com Giba. “A maior decepção da minha vida... Meu ex-marido Giba... Hoje meu casamento ACABOU! Agradeço a Deus por ter me mostrado sempre o que eu não quis ver: a verdade”, postou no Twitter.

Em contato com a redação do UOL Esporte, ela repetiu o tom das críticas. “Eu estava pensando na família, nas crianças, no casal e em tudo o que envolve a família. Giba estava vivendo uma vida de solteiro, com balada, festas, álcool, amante fixa há quatro anos e outras”, afirmou. “Decidi sair fora.”

Fratura no pênis em relação sexual

Um motivo inusitado o deixou de fora da fase final da Liga Mundial de 2000, antes dos Jogos Olímpicos de Sidney. “Uma fratura no pênis. Sim, no pênis, por mais bizarro que isso possa ser. Em uma folga antes da última semana de jogos da Liga, sofri essa lesão durante uma relação sexual com minha esposa”, contou o ex-jogador no livro “Giba Neles”.

A esposa em questão era Fabiane Pereira, de quem só se separou em 2002. Segundo ele próprio, que não pareceu reticente em momento algum quanto a essa exposição, a dor foi insuportável e um “enorme inchaço” quase o impediu de andar.

Pacto pré-casamento e sexo no carro

Imagem: André Ricardo/UOL

A união com Cristina Pirv, mãe de seus dois filhos, acabou no fim da carreira esportiva de Giba, quando ele jogava na Argentina. Quando ainda estavam juntos, não conseguiram cumprir um pacto pré-casamento.

“Por conta da Copa do Mundo, ficamos cerca de 36 dias sem nos encontrarmos. E fizemos um trato: ficaríamos sem sexo até nosso casamento”, relatou. O trato, porém, não resistiu ao primeiro encontro após o campeonato, em dezembro de 2003.

Após um jantar, os dois não aguentaram a viagem para casa. “Encostei o carro na beira da estrada, tirei Cristina do carro e, ali mesmo, descumprimos a promessa de ficar dois meses sem sexo até o casamento”, contou Giba.

Relacionamento com nova namorada

Imagem: Reprodução/Instagram

Pivô da separação de Giba e Cristina Pirv, Maria Luiza Daudt se tornou namorada do ex-jogador em 2013. Ele ainda cutucou Cristina em uma foto postada com os dois filhos e a nova parceira, que segue ao lado dele em 2017: “essa vai ser a melhor felicidade”, escreveu na legenda.

Em entrevista ao site Ego, Maria Luiza expôs a rotina sexual do casal: "Se deixar, ele quer sexo todos os dias e várias vezes ao dia. Sou eu quem peço sempre um break [pausa]", contou ela.

Sexo na praia com Maria Luiza

O casal foi notícia algumas vezes por cenas de beijos e trocas de carinho nas areias do Rio de Janeiro. Se você se perguntou se os dois já fizeram sexo na praia, saiba que Giba responde sem pudor. “Na nossa lua de mel, em 2014, acabou rolando em uma daquelas praias desertas e paradisíacas da Tailândia. Entramos no mar e rolou ali mesmo”, disse ele. Maria Luiza, por outro lado, admitiu que ficou preocupada com a possibilidade de haver alguém assistindo ao ato.

Posse das medalhas

Em 2013, Giba afirmou ao UOL Esporte que Cristina Pirv estava em posse de suas três medalhas olímpicas. A advogada de sua ex-mulher, no entanto, rebateu que os itens só não haviam sido devolvidos ainda porque o ex-jogador não tinha ido buscá-los em Curitiba.

Em nota publicada em seu site oficial, Giba adotou tom desmoralizante para rebater o argumento de Pirv e de sua advogada e, ainda, mostrou documentos que provariam que as medalhas foram pedidas como bens partilháveis no processo.

Possível trauma nos filhos

Também em 2013, Giba disse ao Esporte Espetacular, da TV Globo, que as batalhas judiciais contra a ex-mulher poderiam trazer consequências negativas para os seus filhos, e contou que estava preocupado com possíveis traumas nas duas crianças.

Cristina Pirv, no entanto, deu entrevista ao UOL Esporte e afirmou que os filhos estavam bem, dentro do esperado para uma separação. “Contei com a ajuda dos profissionais para explicar bem a eles algumas questões. Mas com muito amor e cuidado, eles vão superar essas dificuldades”, respondeu a romena.