Ferido em explosão, zagueiro do Dortmund é operado no braço e passa bem

Vítima da explosão que atingiu o ônibus do Borussia Dortmund, o zagueiro Marc Bartra precisou ser submetido a uma cirurgia no punho e no rádio (osso do braço) direitos, ambos quebrados no incidente. A operação aconteceu nesta terça-feira (11), mesmo dia do ataque e o jogador passa bem, de acordo com o jornal "AS".

A informação da operação foi confirmada pelo próprio Borussia Dortmund, em seu Twitter.

Durante entrevista coletiva realizada nesta terça-feira, o diretor de comunicação do Borussia Dortmund, Sascha Fligge, afirmou que os jogadores se jogaram no chão no momento da explosão. Além disso, se ouviu muitos gritos do próprio Bartra.

Bartra foi atingido por estilhaços dos vidros do ônibus do clube, que acabaram quebrando após o incidente. A polícia da cidade alemã confirmou ao UOL Esporte que três explosões ocorreram perto da saída do hotel L'Arrivée, em que o elenco estava hospedado, e uma delas quebrou janelas do ônibus. O hotel fica localizado a 10 km do estádio Signal Iduna Park, que receberia o embate contra os franceses do Monaco.

A polícia afirmou que já investiga o incidente e não falou em atentado terrorista. "Não há suspeitos e nem se sabe de onde partiram as explosões", disse a assessoria de imprensa do setor. Questionado sobre a possibilidade de atentado, a polícia evitou especulações: "Muito cedo para afirmar qualquer coisa".

Por causa do ocorrido, a partida entre Borussia Dortmund e Monaco, pela Liga dos Campeões, foi adiada para esta quarta-feira (12), às 13h45 (de Brasília).