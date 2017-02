Nacional aceita oferta, e Palmeiras acerta contratação de Borja por 5 anos

Do UOL, em São Paulo (SP)

Paulo Whitaker/Reuters Atlético Nacional aceitou as condições propostas pelo Palmeiras para a contratação de Borja

Miguel Ángel Borja, 23 anos, está muito próximo de ser o novo jogador do Palmeiras. O atual campeão brasileiro entrou em acordo com o Atlético Nacional-COL na noite desta quinta-feira e pagará 11,5 milhões de dólares (1 mi deste valor destinado às luvas para o atleta) por 70% dos direitos econômicos. Detalhes burocráticos e a assinatura separam o anúncio.

As duas equipes chegaram a um consenso na tarde desta quinta-feira sobre a única pendência sobre a negociação: a divisão dos direitos econômicos. Os colombianos, apesar de uma proposta chinesa na casa dos R$ 78 milhões, aceitaram o desejo do jogador de vestir a camisa do campeão brasileiro. O compromisso a ser firmado é de cinco anos.

Conforme publicado pelo UOL Esporte na última terça-feira, o aporte financeiro vem da Crefisa. A patrocinadora deu o aval final para Alexandre Mattos investir no reforço.

O Palmeiras retomou o interesse no atacante depois do encerramento da janela de transferências para o futebol europeu. Sem proposta de outro continente, Borja enxergou o campeão brasileiro como a alternativa para dar um passo adiante na carreira.

Apesar do assédio de equipes da China, o centroavante manifestou o desejo de defender o Palmeiras. Em entrevista ao Estado de S.Paulo na última terça-feira, o próprio atleta disse que 'as malas da família' estavam prontas para a mudança ao Brasil.

A alta procura de torcedores nas redes sociais e as recomendações de Guerra e Mina ajudaram Borja a contrariar staff e o Atlético Nacional, que aguardavam uma proposta mais alta do futebol chinês para negociar o atacante.

Sem a procura concreta do Oriente, o Palmeiras entrou novamente na negociação depois de um intermediário ligado à OTB – empresa de agência de atletas - consultar os diretores do campeão da América do Sul na Colômbia.

A chegada de Borja é a alternativa à saída de Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City. O colombiano chega com status de estrela para ocupar a função de centroavante, dividida neste início de temporada entre Barrios, Alecsandro e Willian – o último foi o titular na estreia do Paulista.