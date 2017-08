Com prisão decretada, R. Carlos diz ter pago pensões e espera regularização

Valery Hache/AFP Photo

O ex-jogador Roberto Carlos soltou uma nota oficial por meio de sua assessoria de imprensa sobre sua situação com a justiça por conta de falta de pagamento de pensão. Segundo ele, a situação será regularizada.

O UOL Esporte confirmou nesta quarta (23) que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou a prisão do ex-jogador por atraso no pagamento de pensão alimentícia de dois filhos - um menino e uma menina. Segundo a ação, pentacampeão mundial deve R$ 61 mil.

O processo foi movido pela mãe das crianças, Barbara Thurler. À Justiça, Roberto alegou dificuldades financeiras para arcar com a pensão. O Tribunal rejeitou pedido de parcelamento da dívida.

Confira a nota oficial:

Em virtude da notícia veiculada pela imprensa nesta quarta-feira (23), na qual informa que o ex-jogador e atual embaixador do Real Madrid, Roberto Carlos, teve a prisão decretada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, a Futpress Comunicação, assessoria de imprensa do ex-atleta, informa que o Roberto efetuou o pagamento da pensão alimentícia referente a junho no último dia 3 de agosto.



No entanto, devido a um procedimento burocrático, o juiz responsável pelo caso ainda não manifestou-se a respeito. Fernando Henrique Pittner, advogado de Roberto Carlos, afirma que, após a manifestação descrita acima, o processo será regularizado.



Pittner ainda informa que a pensão referente ao mês de julho foi regularizada nesta quarta (23).