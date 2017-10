Atleta do Corinthians atropela rival no card preliminar do UFC São Paulo

Marcelo Golm precisou de pouco mais de dois minutos para estrear em grande estilo no UFC. Integrante do primeiro combate da noite do UFC São Paulo, neste sábado (28), o atleta do Corinthians não tomou conhecimento do veterano Christian Colombo e venceu por finalização.

Desde o início do combate Golm partiu para cima de Colombo. Com o adversário próximo à grade, o brasileiro acertou uma saraivada de socos que deixou o adversário grogue. Na sequência, conseguiu a queda e caiu em posição de montada. A partir daí uma sequência de socos foi desferida pelo brasileiro até que o pescoço do dinamarquês ficasse livre para a finalização, o que aconteceu logo após.

Golm faz parte do projeto do Corinthians iniciado em 2011 por causa de Anderson Silva. Até 2013, o clube paulista patrocinou o ex-campeão dos médios e montou uma estrutura no Parque São Jorge para recebê-lo.

Em entrevista ainda no octógono, o brasileiro já falou em disputar o cinturão dos pesos-pesados do UFC. “Quero agradecer a todo mundo de São Paulo, obrigado pela torcida e espero que vocês tenham gostado da luta. Meu sonho é ser campeão do UFC. Sei que eu acabei de chegar, mas é o meu sonho e vou chegar lá”.

Após a segunda derrota consecutiva de Christian Colombo, chegou a ser anunciado que o dinamarquês estaria se aposentando do MMA. Em entrevista ainda no ginásio do Ibirapuera, contudo, Colombo afirmou que seguirá no esporte e que havia jogado as luvas no chão em um momento de frustração. Ele conta com um cartel de oito vitórias, três derrotas e um empate.