Borja posa com camisa e Palmeiras oficializa contratação

Reprodução Borja posou ao lado de Alexandre Mattos com a camisa do Palmeiras

O atacante Miguel Borja, que assinou contrato de 5 anos com o Palmeiras na noite desta quinta-feira (9), posou pela primeira vez com a camisa do clube. Ele aparece ao lado do diretor do futebol Alexandre Mattos, que viajou à Colômbia para acertar os últimos detalhes da transferência.

Borja chegará a São Paulo nas primeiras horas da manhã de sábado (11), com direito a festa da torcida do Palmeiras, e será apresentado oficialmente pelo clube na próxima segunda (13).

Poucos minutos após o reforço de 11,5 milhões de dólares (quase R$ 36 milhões) posar com a camisa do Palmeiras, o clube anunciou a contratação em seu Twitter e no site oficial. "Família Palmeiras, podem comemorar! O Borja é nosso! Bem-vindo Borja", escreveu na rede social.

As duas equipes chegaram a um consenso na tarde desta quinta sobre a única pendência sobre a negociação: a divisão dos direitos econômicos. Apesar de uma proposta chinesa na casa dos R$ 78 milhões, os colombianos consideraram o desejo do jogador de vestir a camisa do Palmeiras e aceitaram 10,5 milhões de dólares [cerca de R$ 33 mi] por 70% dos direitos econômicos.

Também pelo Twitter, o Atlético Nacional confirmou a transferência e desejou boa sorte ao atacante de 24 anos. "Miguel Borja vai para o Palmeiras, do Brasil. Desejamos-lhe êxito nesta nova etapa no futebol internacional."

Miguel Borja se va al Palmeiras de Brasil. ¡Le deseamos éxitos en esta nueva etapa en el fútbol internacional! https://t.co/NvJ4jjBWWC pic.twitter.com/ihe0q9671J — Atlético Nacional (@nacionaloficial) February 10, 2017

Conforme publicado pelo UOL Esporte na última terça, o aporte financeiro vem da Crefisa. A patrocinadora deu o aval final para Alexandre Mattos investir no reforço, que receberá US$ 100 mil, com R$ 200 mil oriundos do grupo de Leila Pereira e José Roberto Lamacchia.

A chegada de Borja é a alternativa à saída de Gabriel Jesus, vendido ao Manchester City. Atual campeão da Libertadores, o colombiano chega com status de estrela para ocupar a função de centroavante, dividida neste início de temporada entre Barrios, Alecsandro e Willian – este último foi o titular na estreia do Paulista.