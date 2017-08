Grêmio supera Cruzeiro e Real atropela Barça. Veja os gols da quarta-feira

A quarta-feira foi cheia de gols para os fãs do futebol. O dia começou com partidas das fases preliminares da Liga dos Campeões, com destaque para a vitória do Napoli sobre o Nice. Depois, o Real Madrid fez 2 a 0 no Barcelona e confirmou o título da Supercopa da Espanha.

Por fim, à noite, dois jogos movimentaram as semifinais da Copa do Brasil: Botafogo e Flamengo ficaram no 0 a 0, mas o Grêmio superou o Cruzeiro em casa e largou na frente por uma vaga na decisão.

Confira os gols da quarta:

Grêmio 1 x 0 Cruzeiro

Botafogo 0 x 0 Flamengo (melhores momentos)

Real Madrid 2 x 0 Barcelona

Napoli 2 x 0 Nice

Istambul BB 1 x 2 Sevilla

Hapoel Beer-Sheva 2 x 1 Maribor

Olympiakos 2 x 1 Rijeka

Celtic 5 x 0 Astana